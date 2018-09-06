Дизайн сайта

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Закрыт28 заявок273 просмотра

Здравствуйте, для серьезного проекта требуется дизайнер сайтов с опытом работы. 

Требование: 

- желательно местоположение Харьков 

- нужно связываться в скайпе 

- портфолио 

Оставляйте свой skype для обсуждение деталей.

7 лет назад
FilipIvanov
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров