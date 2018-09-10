Требуется дизайнер со вкусом для информационного сайта "Мамин Город". Требуется подобрать элементы дизайна: цвета, картинки, шрифты, изящные графические элементы, чтобы в совокупности был стильный, изящный сайт Адрес сайта: mamin.city (тестовая версия), включает ...
Дизайн-макет для пивоваренного завода «До встречи»
Нужен новый дизайн корпоративного сайта для пивоваренного завода.
Требования:
- Макеты для разрешений: >=320px, >=768px, >=1200px, >=1440px
- Креативный подход. Смелый, дышащий, яркий, в то же время серьезный, "американский" FLAT дизайн
- Использование 12 или 16 колоночной сетки
Требуемые макеты:
1. Главная
2. Каталог (список продукции)
2.1 Карточка товара
3. Новости и события
3.1 Новость/событие
4. О нас
5. Контакты
Нужен высококвалифицированный специалист. Жду предложений.
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