Дизайн-макет для пивоваренного завода «До встречи»

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт47 заявок703 просмотра

Нужен новый дизайн корпоративного сайта для пивоваренного завода. 

Требования:

- Макеты для разрешений: >=320px,  >=768px, >=1200px,  >=1440px

- Креативный подход. Смелый, дышащий, яркий, в то же время серьезный, "американский" FLAT дизайн

- Использование 12 или 16 колоночной сетки

Требуемые макеты:

1. Главная

2. Каталог (список продукции)

﻿2.1 Карточка товара

3. Новости и события

﻿3.1 Новость/событие

4. О нас

5. Контакты

Нужен высококвалифицированный специалист. Жду предложений.

7 лет назад
katehiz
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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