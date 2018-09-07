Требуется дизайнер для ютуб канала

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт20 заявок212 просмотров

Требуется дизайнер для ютуб канала, сделать превью для видео. (обложка)

7 лет назад
prohorovavictory
Виктория 
32 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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