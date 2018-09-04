Ролик "как сделать заказ в магазине"

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт8 заявок190 просмотров

Задача: сделать видео-ролик "Как оформить заказ с примеркой на сайте kc-shoes.ru

Пример: https://www.youtube.com/watch?v=n1-_jgjzcPA

Работать будем через безопасную сделку 

От Вас стоимость и сроки (конкретика) и пришлите примеры ваших работ

7 лет назад
Omi4Sem
Семён 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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