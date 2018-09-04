https://yadi.sk/d/2tKC9SNxY9Y-7w смонтировать видео https://www.youtube.com/watch?v=koqaUFPfTGE пример того что нравится три видео итого должно получится Полное, до 60 секунд и 15 секунд. вертикальное - для историй.
Ролик "как сделать заказ в магазине"
Задача: сделать видео-ролик "Как оформить заказ с примеркой на сайте kc-shoes.ru"
Пример: https://www.youtube.com/watch?v=n1-_jgjzcPA
Работать будем через безопасную сделку
От Вас стоимость и сроки (конкретика) и пришлите примеры ваших работ
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть несколько детских образовательных игр для детей 3-5 лет. Все по подобному принципу - собрать пазл. Необходимо создать красивые презентабельные ролики для этих игр.Видеомонтаж11 заявокЗакрыт7 лет назад
Видео переконвенировать в флешь Чтобы открывалось флешь проигрывателем Пример видео скину в лсВидеомонтаж9 заявокЗакрыт7 лет назад
Материал снят любителем поэтому и обращаюсь к профессионалам. Нужен человек который из небольших роликов соберет интересное видео и красиво его оформит, на видео нужно наложить музыку длинна конечного видеоролика согласовывается с заказчиком после изучения ...Видеомонтаж22 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Необходимо видео 30 сек рекламного агентстваЗавершен7 лет назад
1+1=? Задача - есть мокап. https://graphicriver.net/item/3d-website-display-mockup/11407772?_ga=2.164567039.1370202508.1535978469-399201333.1535978469 (скину архив по запросу) Надо используя Adobe effects CC собрать видео по типу (это прям шаблон , на который можно ориентироваться) https://www.youtube.com/watch?v=7AQ3OLjDF-s&t=1s ...Видеомонтаж9 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужны 3 девушки возрастом ~30;28;34 Связь через ЛС Подойдет любая камера, которая может записать видео со звуком - видео-камера, камера в телефоне, или фотокамера. Доп. ...Видеомонтаж6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нам необходимо заказать аэросъемку коммерческого помещения по адресу Невский проспект д. 19. Помещение на 3 этаже. Нужна съемка сверху близлежащих объектов (зданий), фасад самого дома 19, вид со двора, а также съемка помещения внутри ...Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $2
вот 5 видео https://www.youtube.com/watch?v=qzHg9fr87lY https://www.youtube.com/watch?v=gOZed-4MKM0 https://www.youtube.com/watch?v=Odn-_gWj8II https://www.youtube.com/watch?v=vcVR-olO0VQ https://www.youtube.com/watch?v=N7bDwN7Hpe0 нужно свести все в одно и написать что так живут люди которые работают с BarterCoin бюдежет 100-200р, оплата ...Завершен7 лет назад
Есть обучающее видео IT тематики на 5-6 минут. Снято на камеру с дублями, так что сырой материал занимает 7 минут. Звук писался отдельно Требуется - смонтировать из дублей ...Завершен7 лет назад