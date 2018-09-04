Прошу смонтировать бэкстейдж свадебной фотосессии в студии

Есть видео: https://www.shutterstock.com/ru/video/clip-3791921-black-background-white-gloved-hand-fingers-count-five Есть сайт https://www.a-lux.kz У нас все внутренние страницы ,а именно их шапка в стиле с черными перчатками и какими то посылами текстовыми. например: https://www.a-lux.kz/razrabotkabrandbook.html Есть идея в странице о ...