Прошу смонтировать бэкстейдж свадебной фотосессии в студии

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт22 заявки285 просмотров

Материал снят любителем поэтому и обращаюсь к профессионалам.

Нужен человек который из небольших роликов соберет интересное видео и красиво его оформит, на видео нужно наложить музыку длинна конечного видеоролика согласовывается с заказчиком после изучения сырых материалов.

ССылка на сырой материал https://cloud.mail.ru/public/6X9X/VGyUodJ6q

7 лет назад
fotomor
37 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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