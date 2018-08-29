Создать короткое 8 секундное видео на основе готового

Есть видео: https://www.shutterstock.com/ru/video/clip-3791921-black-background-white-gloved-hand-fingers-count-five

Есть сайт https://www.a-lux.kz

У нас все внутренние страницы ,а именно их шапка в стиле с черными перчатками и какими то посылами текстовыми. например: https://www.a-lux.kz/razrabotkabrandbook.html

Есть идея в странице о компании сделать шапку анимационной тоесть в видео на бекграунд мы поставим видео,за основу используем то видео что я показал выше,нужно будет по разгибанию пальцев красиво написать наши преимущества 5 штук дизайн мы покажем.

Главное что бы по факту у видео не большой размер получился желательно не более 3 мб.

Жду Ваших предложений.

Просьба отписываться именно тех кто понял суть идеи.

Приоритет наименьшей цене срокам и качеству и опыту в подобных проектах