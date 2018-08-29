Создать короткое 8 секундное видео на основе готового

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт14 заявок307 просмотров

Есть видео:  https://www.shutterstock.com/ru/video/clip-3791921-black-background-white-gloved-hand-fingers-count-five  

Есть сайт https://www.a-lux.kz 

У нас все внутренние страницы  ,а именно их шапка в стиле с черными перчатками и какими то посылами текстовыми. например: https://www.a-lux.kz/razrabotkabrandbook.html 

Есть идея в странице о компании сделать шапку анимационной тоесть в видео на бекграунд мы поставим видео,за основу используем то видео что я показал выше,нужно будет по разгибанию пальцев красиво написать наши преимущества 5 штук дизайн мы покажем.

Главное что бы по факту у видео не большой размер получился желательно не более 3 мб.

Жду Ваших предложений.

Просьба отписываться именно тех кто понял суть идеи.

Приоритет наименьшей цене срокам и качеству и опыту в подобных проектах

7 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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