Записать видео с экрана

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Завершен11 заявок223 просмотра

Записать видео с экрана с максимальным сохранением качества.

7 лет назад
guest_15356153366927
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Sergey11052007
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$100
3 дня
Escrow
Всё чётко.
Благодарю за своевременную оплату и быструю проверку. Было приятно поработать. Обращайтесь ещё.

Заявки фрилансеров

Sergey11052007
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

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