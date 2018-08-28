Смонтировать видео: 1. добавить заставку в начало и в конец (заставки есть) 2. добавить лого в угол видео 3. почистить шумы Полное тз в приложении + по ссылке материалы для видео ...
1 видео-ролик и 8 изображений
Необходимо создать качественный видеоролик, с профессиональным диктором и озвучиванием, продолжительностью 1-1.5 минуты, и 8 изображений иконок для сайта по теме со строительством.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Есть исходники. Требуется сделать единое видео-изображение размером 6912х1080 путем "размножения" исходного видео. Исходное видео должно быть по центру. Должно быть готово к 11 утра 29.08.2018 по МСК. Предлагайте цены. Видео по ссылке: https://we.tl/t-sM3RboiyRr ...Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток! Для корпоративного видео-канала необходимо создать intro и outro в деловом стиле на основе логотипа. Хронометраж 3-4 секунды максимум на каждую заставку. Хороший пример по ссылке http://video.serconsrus.ru/video/203346/ Также нужны анимированные плашки ...Видеомонтаж12 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать ролик, тематика автомобильная (покупка/продажа, новых и б/у), сайт с обьявлениями Длительность - 5 секунд Количество слов для озвучки - 4 Формат: анимация или видео, без разницы Сценарий: ...Видеомонтаж15 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем добрый день! Компании Neurodata Lab www.neurodatalab.com требуется профессиональный видеокейс на 2 минуты длительностью. Примерный текст-сценарий видеокейса ниже. Важно – мы пришлем текст ниже на англ (после пруфридинга) и нам нужна будет озвучка с нейтив спикером. ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть видео-ролик, строительство дороги. 24 часовое видео - необходимо сократить до 15 секунд. Видео будет использоваться в виде фона на сайте. Интересует стоимость и сроки по такому проекту. Так же было бы круто увидеть ваше ...Видеомонтаж16 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Есть видео https://youtu.be/TltS0zt9Ij4. Необходимо наложить на парашют логотип компании так, как буд-то бы он там был изначально. Качество видео не очень хорошее, однако его нельзя улучшить. Логотип в прикрепленных ...Видеомонтаж7 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день Есть исходники https://www.dropbox.com/s/r4023r5rg5gn92c/Post-production.rar?dl=0 1) модель машины в 3D 2) несколько спецэффектов для машины - Нужно добавить красивые сноски с подписью для каждого спецэффекта - Нужно сжать видео ...Видеомонтаж6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать аналогичное видео как на фоне из примера (в приложении почему-то запускается с задержкой, музыка идёт быстрее). Музыку тоже нужно подобрать из бесплатных источников без указания авторских прав. Видео внутри телефона предоставлю. Пример: https://yadi.sk/i/3WJ2_Xli3aZB8EВидеомонтаж21 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $25
Нужно сделать в таком формате, 50-58 секунд https://www.instagram.com/p/BmQTWhHg7om/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1abwnw9b45dnkВидеомонтаж6 заявокЗакрыт7 лет назад