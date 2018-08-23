Приветствую. Для создания рекламных роликов нам нужен специалист, который бы получал заказы от нашей сотрудницы в скайпе (язык общения английский, но переписка на базовом уровне - что вырезать, что куда вставить, какой ...
Мини-ролик 5 секунд с озвучкой
Нужно сделать ролик, тематика автомобильная (покупка/продажа, новых и б/у), сайт с обьявлениями
Длительность - 5 секунд
Количество слов для озвучки - 4
Формат: анимация или видео, без разницы
Сценарий: обсуждаем.
Срок: на прошлую неделю :(
Бюджет: обсуждаем.
Заявки фрилансеров
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