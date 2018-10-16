Разработка рекламного ролика

Требуется видео - ролик для сайта pravilopareto.ru (Печать+послепечатные работы) Видео контента своего нет. Могу отснять, но лучше использовать Ваш контент или с видеостоков. Ролик желательно не полностью анимационный, т.к на сайте в основном используются живые фото.

Нравятся ролики https://youtu.be/8gp5ZSADhgI https://youtu.be/bUIIluAfLTQ

Готов ответить на вопросы. Обращаюсь первый раз с задачей создания видео.