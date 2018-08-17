включить нас в них нужно дешево оплата через BarterCoin только - смотрите что за система, жалобы на нее не принимаются, она такая какая есть.
Сделать монтаж 50 роликов
Требуется сделать монтаж видео. Примерно 50 штук.
Средняя продолжительность видео - 5 минут
Звук и некоторые слайды предоставляем.
Для отдельных фрагментов надо будем самостоятельно подбирать небольшие вставки по смыслу.
В день планируем присылать материалы для 1-2 видео.
Примеры монтажа:
https://www.youtube.com/watch?v=vz0hP6uj9Rw
https://www.youtube.com/watch?v=-T_ybn3Y5hk
При отклике на заявку указывайте цену, пожалуйста.
Заявки фрилансеров
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