Промовидео

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Завершен3 заявки131 просмотр

Добрый день, 

Прошу сделать небольшое промо заставку на 2-4 секунды для https://roomout.loveitgroup.com.ua

Видео будет запускаться перед показом обучающих видео роликов. 

Спасибо!

7 лет назад
nolben
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

victor_andreev
Виктор 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$30
7 дней
Спасибо большое Виктору за терпение и исполнительность. Всегда на связи. Сделал все очень круто! Спасибо!
Спасибо Вам за работу и обратную связь!

Заявки фрилансеров

victor_andreev
Виктор 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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