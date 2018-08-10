Сделать ролик в стиле "Ну погоди - телеграмм vs роскомнадзор"

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок195 просмотров

https://www.youtube.com/watch?v=cvO7DAERTQs

только 

"Ну погоди: Оборотни ФСБ vs Милитари Холдинг"

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7 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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