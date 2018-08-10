включить нас в них нужно дешево оплата через BarterCoin только - смотрите что за система, жалобы на нее не принимаются, она такая какая есть.
Сделать ролик в стиле "Ну погоди - телеграмм vs роскомнадзор"
https://www.youtube.com/watch?v=cvO7DAERTQs
только
"Ну погоди: Оборотни ФСБ vs Милитари Холдинг"
оплата в BarterCoin оттуда выводите в любую систему без комиссий
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