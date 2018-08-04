Сделать приложение или склеить интерактивный ролик из кусочков

Привет!

Задача:

собрать из кусочков роликов - один интерактивный. Будет несколько альтернативных переходов (до 10 в общей сложности) в зависимости от действий пользователя (нажатия на кнопки различного вида).

Краткий сценарий:

1. загрузочный ролик

2. появления кнопки, вокруг нее простая анимация - до момента нажатия

3. проигрывается основная часть ролика

4. показывается пара кнопок, которые можно тапнуть и будет различная анимация

5. 3 и 4 повторяется с другой анимацией

6. пекшот

Ограничения:

Windows 8+ x64

Разрешение экрана 1920х 1280 .

Расширение файла .exe

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