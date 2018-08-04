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Сделать приложение или склеить интерактивный ролик из кусочков
Привет!
Задача:
собрать из кусочков роликов - один интерактивный. Будет несколько альтернативных переходов (до 10 в общей сложности) в зависимости от действий пользователя (нажатия на кнопки различного вида).
Краткий сценарий:
1. загрузочный ролик
2. появления кнопки, вокруг нее простая анимация - до момента нажатия
3. проигрывается основная часть ролика
4. показывается пара кнопок, которые можно тапнуть и будет различная анимация
5. 3 и 4 повторяется с другой анимацией
6. пекшот
Ограничения:
Windows 8+ x64
Разрешение экрана 1920х1280.
Расширение файла .exe
ТЗ в личку
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