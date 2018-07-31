Монтаж видеоролика

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт46 заявок324 просмотра

Привет!

Есть видео материалы снятые на gopro, различные камеры, айфоны - нужно сделать драйвовый ролик для выставки. Время итогового ролика - до 5 мин. (на самом деле скорее всего 2-3 минуты), какого то конкретного сценария нет, есть наброски текста для перебивок и вставок.

Указывайте пожалуйста ваши примерные расценки на эту работу.

7 лет назад
ivansatana
Иван 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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