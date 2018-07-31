Монтаж видеоролика

Привет!

Есть видео материалы снятые на gopro, различные камеры, айфоны - нужно сделать драйвовый ролик для выставки. Время итогового ролика - до 5 мин. (на самом деле скорее всего 2-3 минуты), какого то конкретного сценария нет, есть наброски текста для перебивок и вставок.

Указывайте пожалуйста ваши примерные расценки на эту работу.