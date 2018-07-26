Добрый день! Нужно сделать монтаж ролика на минуту полторы для сайта ,суть видео как владелец компании ходит по своему заводу где все работают и стоят станки разного вида ,показывает и рассказывает о своей компании.За сколько ...
Смонтировать видео
Уважаемые, Фрилансеры!
Ищу видеомэйкера способного создать эффектное, интересное, короткометражные видео для инстаграма. Видео сняла сама, я не профессионал, и не то чтобы оно меня вводят в восторг). Есть также немколько фото. Тематика жизнь в Милане, экскурсионные и бизнес туры в Милан и в Италию.
Ожидаю от Вас указания желаемой компенсаци за монтаж!
Елена
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