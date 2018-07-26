Смонтировать видео

Уважаемые, Фрилансеры!

Ищу видеомэйкера способного создать эффектное, интересное, короткометражные видео для инстаграма. Видео сняла сама, я не профессионал, и не то чтобы оно меня вводят в восторг). Есть также немколько фото. Тематика жизнь в Милане, экскурсионные и бизнес туры в Милан и в Италию.

Ожидаю от Вас указания желаемой компенсаци за монтаж!

Елена