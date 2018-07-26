Сделать заставку (филлер) для блога на Ютубе

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт14 заявок279 просмотров

Канал о бизнесе. Нужен опытный человек, кто уже этим занимался. Сама заставка по длительности должна быть максимально короткой (1-2 секунды, если в кадрах, то ориентируюсь на 25 ед.). То есть это филлер между сценами в ролике.

Любую нужную информацию спрашивайте. Не знаю, что еще написать :)

7 лет назад
shur1kkkk
37 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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