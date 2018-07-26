Монтаж видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт26 заявок257 просмотров

Добрый день! Нужно сделать монтаж ролика  на минуту полторы для сайта ,суть видео как владелец компании ходит по своему заводу где все работают и стоят станки разного вида ,показывает и рассказывает о своей компании.За сколько возьметесь сделать такого рода работу ? 

7 лет назад
igor3001
Игорь 
31 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Съемки и монтаж видео для ютуб

    Нужно два раза в неделю снимать видео (камеры есть, место тоже есть) и потом их же монтировать и заливать на ютуб. Сколько это по деньгам и по времени?

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Здрасти

    Здравствуйте.Мне нужен видеопризентация на вот этот сайт tlc-ico.com что бы вы мне могли предложить ?и какова цена ?

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Монтаж видео

    Есть обучающее видео на 5 минут. Снято на камеру с дублями, так что сырой материал занимает 7 минут. Звук писался отдельно Требуется    - смонтировать из дублей целое обучающее ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать заставку (филлер) для блога на Ютубе

    Канал о бизнесе. Нужен опытный человек, кто уже этим занимался. Сама заставка по длительности должна быть максимально короткой (1-2 секунды, если в кадрах, то ориентируюсь на 25 ед.). То есть это филлер между сценами в ...

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать несколько видео интервью

    Здравствуйте  Нужно сделать для мед.канала на ютюбе 5-6 коротких видео на заданные темы От вас  - Медицинский халат  - Какой никакой фон - Четкая, внятная, бодрая ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Легкий монтаж видео

    1. Нужно в видео вставить перебивку на 1:29 (перед "конечно уведомление..."). 2. Почистить звук от шума.  Материалы по ссылке: https://yadi.sk/d/xbhZFjaY3ZZS6Q Интересует стоимость и сроки - присылайте окончательные заявки.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужен ваш видео отзыв о прохождении моего курса.

    $5

    Нужен ваш видео отзыв о прохождении моего курса.Длина видео до 2-3 мин.Можно снять на обычный телефон.Текст предоставлю,можно на свое усмотрение.Подробности при переписке.300р – 1 отзыв  В отзывы(опционально) раскрыть боли начинающего и действующего предпринимателя,рассказать о ...

    Видеомонтаж16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад