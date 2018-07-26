Съемки и монтаж видео для ютуб

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Закрыт14 заявок226 просмотров

Нужно два раза в неделю снимать видео (камеры есть, место тоже есть) и потом их же монтировать и заливать на ютуб. Сколько это по деньгам и по времени?

7 лет назад
guest_15328833408677
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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