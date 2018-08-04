Монтаж видео

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  2. Видеомонтаж
Завершен16 заявок244 просмотра

Есть обучающее видео на 5 минут.

Снято на камеру с дублями, так что сырой материал занимает 7 минут.

Звук писался отдельно

Требуется 

  - смонтировать из дублей целое обучающее видео

  - добавить графику, текст и картинки согласно сценарию

  - сделать для него картинку-обложку для ютуба 

7 лет назад
pmezentsev
Павел 
42 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ACTAT
Данил 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$10
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

ACTAT
Данил 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

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