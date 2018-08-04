Канал о бизнесе. Нужен опытный человек, кто уже этим занимался. Сама заставка по длительности должна быть максимально короткой (1-2 секунды, если в кадрах, то ориентируюсь на 25 ед.). То есть это филлер между сценами в ...
Монтаж видео
Есть обучающее видео на 5 минут.
Снято на камеру с дублями, так что сырой материал занимает 7 минут.
Звук писался отдельно
Требуется
- смонтировать из дублей целое обучающее видео
- добавить графику, текст и картинки согласно сценарию
- сделать для него картинку-обложку для ютуба
Выбранный исполнитель
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