Уважаемые, Фрилансеры! Ищу видеомэйкера способного создать эффектное, интересное, короткометражные видео для инстаграма. Видео сняла сама, я не профессионал, и не то чтобы оно меня вводят в восторг). Есть также немколько фото. Тематика ...
Фоновое видео
Нужно сделать фоновое видео для мобильного приложения на основе каких то
готовых темплейтов, что то типа такого : https://www.shutterstock.com/ru/video/clip-6854599-abstract-dark-3d-rendered-geometric-background-spikes Видео должно бытьвертикального формата в 1080 на 1920 и
быть достаточно легким (длина 3-6 сек) и сделано так чтобы его можно было
зациклить.
Пишите сразу цену
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