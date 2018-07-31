Нужно сделать фоновое видео для мобильного приложения на основе каких то

готовых темплейтов, что то типа такого : https://www.shutterstock.com/ru/video/clip-6854599-abstract-dark-3d-rendered-geometric-background-spikes Видео должно бытьвертикального формата в 1080 на 1920 и

быть достаточно легким (длина 3-6 сек) и сделано так чтобы его можно было

зациклить.

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