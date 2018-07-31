Корпоративный фильм в формате HUD или After Effects.

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт8 заявок226 просмотров

Нужно сделать корпоративный фильм в формате HUD или After Effects.

3 минуты 

25% ролика 3д элементы

Работа с фото и видео, компоновка под сценарий.

Нужны люди, которые умеют креативить, которые любят и умеют заниматься компоновкой, работать с элементами.

Примеры 

https://www.youtube.com/watch?v=cmbvuiV-Gt4https://www.youtube.com/watch?v=wj04n384hHc ﻿(на 4.15 минуте начинается)https://mercator.ru/works/gosa-2016_147/  

7 лет назад
sintezis
Инна 
53 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
4 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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