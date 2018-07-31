Уважаемые, Фрилансеры! Ищу видеомэйкера способного создать эффектное, интересное, короткометражные видео для инстаграма. Видео сняла сама, я не профессионал, и не то чтобы оно меня вводят в восторг). Есть также немколько фото. Тематика ...
Корпоративный фильм в формате HUD или After Effects.
Нужно сделать корпоративный фильм в формате HUD или After Effects.
3 минуты
25% ролика 3д элементы
Работа с фото и видео, компоновка под сценарий.
Нужны люди, которые умеют креативить, которые любят и умеют заниматься компоновкой, работать с элементами.
Примеры
https://www.youtube.com/watch?v=cmbvuiV-Gt4https://www.youtube.com/watch?v=wj04n384hHc (на 4.15 минуте начинается)https://mercator.ru/works/gosa-2016_147/
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