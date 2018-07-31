Видеомонтаж 6 видороликов. ( длина видео от 2 -5 минут)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт36 заявок379 просмотров

Добрый день!

Необходимо обработать 6 видеороликов, длина одного видеоролика от 2 до 5 минут.

- добавить текст на видео

- добавить картинки в видео.

Первое видео нужно сделать сегодня - или завтра до обеда по Москве, остальные в течение 3-4-х дней.

С уважением,

Надежда Арасланова

7 лет назад
AraslanovaNadya
Надежда 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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