Записать видеоотзыв для Гортест Урал

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Тема СРО.
Типаж строитель, гип, руководитель строительной компании, но небольшой, например строят бани еще можно добавить женщину юриста.
Все должны быть попроще, среднестатистические. Чтобы как олигархи и супер модные не выглядели. то есть средний человек, где-то 35-42, опытный, давно работает.
Говорим про строительную сферу, вступление в саморегулиремую организацию, чтобы продолжать законную деятельность и/или участвовать в тендере.
Оплата договорная : не более 3000 руб.
Сайт для которого нужны отзывы vsesro.gortestural.ru
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