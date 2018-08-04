Записать видеоотзыв для Гортест Урал

Тема СРО.

Типаж строитель, гип, руководитель строительной компании, но небольшой, например строят бани еще можно добавить женщину юриста.

Все должны быть попроще, среднестатистические. Чтобы как олигархи и супер модные не выглядели. то есть средний человек, где-то 35-42, опытный, давно работает.

Говорим про строительную сферу, вступление в саморегулиремую организацию, чтобы продолжать законную деятельность и/или участвовать в тендере.

Оплата договорная : не более 3000 руб.

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