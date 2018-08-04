Записать видеоотзыв для Гортест Урал

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки128 просмотров

Тема СРО.

Типаж строитель, гип, руководитель строительной компании, но небольшой, например строят бани еще можно добавить женщину юриста.

Все должны быть попроще, среднестатистические. Чтобы как олигархи и супер модные не выглядели. то есть средний человек, где-то 35-42, опытный, давно работает. 

Говорим про строительную сферу, вступление в саморегулиремую организацию, чтобы продолжать законную деятельность и/или участвовать в тендере.

Оплата договорная : не более 3000 руб.

Сайт для которого нужны отзывы vsesro.gortestural.ru

7 лет назад
alonaincod
Алина 
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать 3-5 минутные ролики (можно в программе powtoon)

    Разработаны процедуры по управлению персоналом. Необходимо создать 6 роликов в программе powtoon или любой другой для иллюстрации этих процедур. Текст, пожелания к сценарию, приоритетные тезисы к проигрыванию-с меня. С вас-создание в отдельных файлах.

    Видеомонтаж15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Монтаж видеоролика

    Привет! Есть видео материалы снятые на gopro, различные камеры, айфоны - нужно сделать драйвовый ролик для выставки. Время итогового ролика - до 5 мин. (на самом деле скорее всего 2-3 минуты), какого ...

    Видеомонтаж46 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Монтаж видео, постобработка, свето/цветокоррекция

    Монтаж видео, постобработка, свето/цветокоррекция, наложение музыки. Видео для социальных сетей. Материал отснят в режиме life на камеру телефона. Есть фото на фотоаппарат, которые так же нужно вставить. Общий тайминг чернового материала около 200 секунд. Нужно ...

    Видеомонтаж16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать нарезку из "Богатенький Ричи"

    $10

    типа аналогия Как работает милитари Холдинг "Конструктор Империй" и нарезать моменты корпоративные самые где сотрудники, совет директоров  итд итп (сцены где дети рулят Холдингом) Написать что Холдингом успешно руководит ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Монтаж с озвучкой

    Есть 2 видео продолжительностью 1 минута каждый. Нужно их склеить и озвучить, а также наложить картинку на ролик. Текст озвучки предоставим.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Фоновое видео

    Нужно сделать фоновое видео для мобильного приложения на основе каких то готовых темплейтов, что то типа такого : https://www.shutterstock.com/ru/video/clip-6854599-abstract-dark-3d-rendered-geometric-background-spikes Видео должно бытьвертикального формата в 1080 на 1920  и быть достаточно легким (длина 3-6 ...

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад