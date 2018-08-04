Создать 3-5 минутные ролики (можно в программе powtoon)

Уважаемые, Фрилансеры! Ищу видеомэйкера способного создать эффектное, интересное, короткометражные видео для инстаграма. Видео сняла сама, я не профессионал, и не то чтобы оно меня вводят в восторг). Есть также немколько фото. Тематика ...