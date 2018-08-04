Создать 3-5 минутные ролики (можно в программе powtoon)

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт15 заявок224 просмотра

Разработаны процедуры по управлению персоналом. Необходимо создать 6 роликов в программе powtoon или любой другой для иллюстрации этих процедур. Текст, пожелания к сценарию, приоритетные тезисы к проигрыванию-с меня. С вас-создание в отдельных файлах.

7 лет назад
guest_1533637432972
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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