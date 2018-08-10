Нужен видеоотзыв на беларусском языке (более подробно расскажу в лс) Текст предоставим. Можно снять на телефон, но качество видео должно быть хорошим + отличный звук! Парень или девушка, от 30 лет! На выполнение ...
Сделать 3 видео
Необходимо 3 видео.
2 о продаже оборудования и 1 о готовом бизнесе.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $5
https://www.youtube.com/watch?v=QTeTzxsj120&feature=youtu.be на 6,48 на начинаться браузер и набирается текс нужно сделать точно также но с моим логотипом и текстом, для видеоролика! Добрый день! Оно должно быть в очень хорошем качестве, взять испарситьто ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен6 лет назад
Привет! Задача: собрать из кусочков роликов - один интерактивный. Будет несколько альтернативных переходов (до 10 в общей сложности) в зависимости от действий пользователя (нажатия на кнопки различного вида). Краткий ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Тема СРО. Типаж строитель, гип, руководитель строительной компании, но небольшой, например строят бани еще можно добавить женщину юриста. Все должны быть попроще, среднестатистические. Чтобы как олигархи и супер модные не выглядели. то есть ...Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Разработаны процедуры по управлению персоналом. Необходимо создать 6 роликов в программе powtoon или любой другой для иллюстрации этих процедур. Текст, пожелания к сценарию, приоритетные тезисы к проигрыванию-с меня. С вас-создание в отдельных файлах.Видеомонтаж15 заявокЗакрыт7 лет назад
Привет! Есть видео материалы снятые на gopro, различные камеры, айфоны - нужно сделать драйвовый ролик для выставки. Время итогового ролика - до 5 мин. (на самом деле скорее всего 2-3 минуты), какого ...Видеомонтаж46 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Добрый день! Необходимо обработать 6 видеороликов, длина одного видеоролика от 2 до 5 минут. - добавить текст на видео - добавить картинки в видео. Первое видео нужно ...Видеомонтаж36 заявокЗакрыт7 лет назад
Сдеать ролик с эффектами и переходами в инстаграмм.Видеомонтаж31 заявкаЗакрыт7 лет назад
Монтаж видео, постобработка, свето/цветокоррекция, наложение музыки. Видео для социальных сетей. Материал отснят в режиме life на камеру телефона. Есть фото на фотоаппарат, которые так же нужно вставить. Общий тайминг чернового материала около 200 секунд. Нужно ...Видеомонтаж16 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
типа аналогия Как работает милитари Холдинг "Конструктор Империй" и нарезать моменты корпоративные самые где сотрудники, совет директоров итд итп (сцены где дети рулят Холдингом) Написать что Холдингом успешно руководит ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен7 лет назад