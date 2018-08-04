Снять видеоотзыв на беларусском языке

Нужен видеоотзыв на беларусском языке (более подробно расскажу в лс) Текст предоставим. Можно снять на телефон, но качество видео должно быть хорошим + отличный звук!

Парень или девушка, от 30 лет!

На выполнение работы сутки.

Сразу пишите из какого вы города и сколько вам лет.