Снять видеоотзыв на беларусском языке

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт4 заявки189 просмотров

Нужен видеоотзыв на беларусском языке (более подробно расскажу в лс) Текст предоставим. Можно снять на телефон, но качество видео должно быть хорошим + отличный звук!

Парень или девушка, от 30 лет!

На выполнение работы сутки.

Сразу пишите из какого вы города и сколько вам лет.

7 лет назад
Elenka2015
Елена 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать приложение или склеить интерактивный ролик из кусочков

    Привет! Задача: собрать из кусочков роликов - один интерактивный. Будет несколько альтернативных переходов (до 10 в общей сложности) в зависимости от действий пользователя (нажатия на кнопки различного вида). Краткий ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Записать видеоотзыв для Гортест Урал

    Тема СРО. Типаж строитель, гип, руководитель строительной компании, но небольшой, например строят бани еще можно добавить женщину юриста. Все должны быть попроще, среднестатистические. Чтобы как олигархи и супер модные не выглядели. то есть ...

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать 3-5 минутные ролики (можно в программе powtoon)

    Разработаны процедуры по управлению персоналом. Необходимо создать 6 роликов в программе powtoon или любой другой для иллюстрации этих процедур. Текст, пожелания к сценарию, приоритетные тезисы к проигрыванию-с меня. С вас-создание в отдельных файлах.

    Видеомонтаж15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Монтаж видеоролика

    Привет! Есть видео материалы снятые на gopro, различные камеры, айфоны - нужно сделать драйвовый ролик для выставки. Время итогового ролика - до 5 мин. (на самом деле скорее всего 2-3 минуты), какого ...

    Видеомонтаж46 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Монтаж видео, постобработка, свето/цветокоррекция

    Монтаж видео, постобработка, свето/цветокоррекция, наложение музыки. Видео для социальных сетей. Материал отснят в режиме life на камеру телефона. Есть фото на фотоаппарат, которые так же нужно вставить. Общий тайминг чернового материала около 200 секунд. Нужно ...

    Видеомонтаж16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать нарезку из "Богатенький Ричи"

    $10

    типа аналогия Как работает милитари Холдинг "Конструктор Империй" и нарезать моменты корпоративные самые где сотрудники, совет директоров  итд итп (сцены где дети рулят Холдингом) Написать что Холдингом успешно руководит ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Монтаж с озвучкой

    Есть 2 видео продолжительностью 1 минута каждый. Нужно их склеить и озвучить, а также наложить картинку на ролик. Текст озвучки предоставим.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад