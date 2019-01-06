Нужно сделать завершение и начало ролика одинаковое!

https://www.youtube.com/watch?v=QTeTzxsj120&feature=youtu.be

на 6,48 на начинаться браузер и набирается текс нужно сделать точно также но с моим логотипом и текстом, для видеоролика!

Добрый день!

Оно должно быть в очень хорошем качестве, взять испарситьто что я отправил, не подходит! Нужно сделать заново качественно, может

быть похоже! Возможно если делали что-то подобное тоже подойдет покажите!

Текст "Мебель под заказ вашей мечты!

В логотипе производим продаем ненужно!