Нужен видеоотзыв на беларусском языке (более подробно расскажу в лс) Текст предоставим. Можно снять на телефон, но качество видео должно быть хорошим + отличный звук! Парень или девушка, от 30 лет! На выполнение ...
Нужно сделать завершение и начало ролика одинаковое!
https://www.youtube.com/watch?v=QTeTzxsj120&feature=youtu.be
на 6,48 на начинаться браузер и набирается текс нужно сделать точно также но с моим логотипом и текстом, для видеоролика!
Добрый день!
Оно должно быть в очень хорошем качестве, взять испарситьто что я отправил, не подходит! Нужно сделать заново качественно, может
быть похоже! Возможно если делали что-то подобное тоже подойдет покажите!
Текст "Мебель под заказ вашей мечты!
В логотипе производим продаем ненужно!
Выбранный исполнитель
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