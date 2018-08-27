Сделать видеоролик для инстаграмм

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Завершен6 заявок182 просмотра

Сделать ролик с эффектами и переходами в инстаграмм.

7 лет назад
guest_15340244727002
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Sergey11052007
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$20
2 дня
Работа выполнена на высоком профессиональном уровне. Исполнитель быстро выходил на связь и оперативно вносил изменения. Рекомендую к сотрудничеству.
Чёткое ТЗ, минимум правок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Sergey11052007
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

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