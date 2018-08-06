Если у вас нет опыта работы в связке Sony Vegas + Vegasaur - прошу не тратить наше с вами время.

От вас нужна подробная инструкция - лучше видео, точнее именно видео.

Требуется разбивать 2 видео-файла на 100-1000(идентичных по таймкоду) фрагментов (вегас сам все разбивает по маркерам, маркеры есть в файле).

Затем расставить фрагменты по порядку.

Добавить между всеми фрагментами пустые промежутки.

Вручную где-то укоротить а где-то наоборот удлинить или объединить фрагмент. Это должна быть единственная операция где-необходимо работать руками. И это тоже желательно оптимизировать.

Эффект перехода между фрагментами так же ставится на все фрагменты.

Необходима помощь в оптимизации процесса и улучшения общего качества видео(файлов несколько сотен), т.к образец на ютубе пока вызывает только приступы эпилепсии.

Пытался сам, но ни опыта, ни времени нет.

Готов работать по предоплате 50/50. Желательно сразу отправляйте ссылку на портфолио и мб отзывы о вас, если есть(не критично).

Файл проекта и все исходники на yandex disk'e по ссылке.

P.S. Уточню, что я не прошу вас обрабатывать сотни файлов - я прошу проработать сам процесс, чтобы его могли выполнять люди без опыта.