Сделать видео ролики о компании

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен8 заявок320 просмотров

Уже делали видео https://youtu.be/Hk3ImMAMO8M под один спектр услуг, который предлагали. Сейчас расширили услуги и возможности и нужен новый ролик на примерно 1.5 минуты. Хочу сделать ролик с персонажами (не рисованными как сейчас). 

7 лет назад
nfedyuk
Никита 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

animazzio
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$900
30 дней
Очень рекомендую Евгения. Однозначно будем к нему обращаться в будущем.
Никита отличный заказчик. Четкое понятное ТЗ Адекватные немногочисленные правки. Все отлично. Спасибо.

Заявки фрилансеров

animazzio
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад