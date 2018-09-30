включить нас в них нужно дешево оплата через BarterCoin только - смотрите что за система, жалобы на нее не принимаются, она такая какая есть.
Сделать видео ролики о компании
Уже делали видео https://youtu.be/Hk3ImMAMO8M под один спектр услуг, который предлагали. Сейчас расширили услуги и возможности и нужен новый ролик на примерно 1.5 минуты. Хочу сделать ролик с персонажами (не рисованными как сейчас).
Выбранный исполнитель
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