Сделать буктрейлер на 60сек

Нужно сделать промо-ролик из готовых картинок для презентации книги. Наложить титры, сделать несложный, но эффектный преролл. Подобрать музыкальный фон по теме книги. Может быть озвучка аннотации книги. Ролик до 60 сек., будет размещаться в инсте и ютубе. Все материалы подготовлены, картинки пронумерованы. Жду ваши предложений - адекватные цены и сроки. ТЗ и материалы будут высланы исполнителю.