Сделать буктрейлер на 60сек

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок173 просмотра

Нужно сделать промо-ролик из готовых картинок для презентации книги. Наложить титры, сделать несложный, но эффектный преролл. Подобрать музыкальный фон по теме книги. Может быть озвучка аннотации книги. Ролик до 60 сек., будет размещаться в инсте и ютубе. Все материалы подготовлены, картинки пронумерованы. Жду ваши предложений - адекватные цены и сроки. ТЗ и материалы будут высланы исполнителю.

7 лет назад
Gluken
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Простой рекламный ролик для Ютуба (7 сек)

    Необходимо создать простой рекламный ролик для Ютуба (преролл, который нельзя пропустить), длительностью 7 сек. Необходим эффектный валет фраз на черном фоне белым шрифтом + озвучка (в рамках данного задания, можно не делать озвучку). ...

    Видеомонтаж25 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Промовидео

    Добрый день,  Прошу сделать небольшое промо заставку на 2-4 секунды для https://roomout.loveitgroup.com.ua Видео будет запускаться перед показом обучающих видео роликов.  Спасибо!

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать видео ролики о компании

    Уже делали видео https://youtu.be/Hk3ImMAMO8M под один спектр услуг, который предлагали. Сейчас расширили услуги и возможности и нужен новый ролик на примерно 1.5 минуты. Хочу сделать ролик с персонажами (не рисованными как сейчас).

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужно сделать завершение и начало ролика одинаковое!

    $5

    https://www.youtube.com/watch?v=QTeTzxsj120&amp;feature=youtu.be на 6,48 на начинаться браузер и набирается текс нужно сделать точно также но с моим логотипом и текстом, для видеоролика! Добрый день! Оно должно быть в очень хорошем качестве, взять испарситьто ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать видео

    Сделать видео, захват экрнана запуска программы Нужно очень срочное. Подробно обьясню в скайпе Оставляйте заявки кто готов приступить В заявках оставляйте свой скайп Заплачу за строчность

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Vegasaur

    $150

    Если у вас нет опыта работы в связке Sony Vegas + Vegasaur - прошу не тратить наше с вами время. От вас нужна подробная инструкция - лучше видео, точнее именно видео. Требуется разбивать 2 ...

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад