Сделать рекламный видеоролик для iOS приложения в Facebook и Instagram

Всем привет!

1) Нужно сделать один рекламный видеоролик как у конкурентов

2) Примеры конкурентов:

- https://drive.google.com/open?id=1VAd0qtRhnsTwVOlMLPCHbUb2n7zp9npn

- https://drive.google.com/open?id=1FmMYor8tgRmNIbcGdoz5py1SyQDvgZXM

- https://drive.google.com/open?id=1OfYVF3hYMKkhYpyE4J1PnKRfCt3n3jS_

3) Требования для размещения видео:

- Facebook Лента

- Facebook Сторис

- Instagram Лента

- Instagram Сторис

Документация:

- https://www.facebook.com/business/help/103816146375741

- https://www.facebook.com/business/help/430958953753149

4) Требования для видео:

- Должна быть настоящая рука

- В конце видео призыв установить приложение: иконка приложения, заголовок, иконка Апп Стора

- Должна быть музыка в фоне

5) Перспективы

У нас в планах много приложений, нужно будет много роликов, креативов, поэтому если сработаемся, задачи будут такие:

- на основе роликов конкурентов делать свои ролики

- генерация идей для новых роликов

- снимать свое или находить видео в стоках для роликов

- локализация роликов

- подготовка видео для разных форматов: лента, сторис