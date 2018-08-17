Нужно: - изучить проект для After Effects с процедурным эффектом в After Effects (выписать используемые эффекты и их значения как шпаргалку) - записать процесс его сборки с нуля без озвучивания. Пример: ...
Сделать рекламный видеоролик для iOS приложения в Facebook и Instagram
Всем привет!
1) Нужно сделать один рекламный видеоролик как у конкурентов
2) Примеры конкурентов:
- https://drive.google.com/open?id=1VAd0qtRhnsTwVOlMLPCHbUb2n7zp9npn
- https://drive.google.com/open?id=1FmMYor8tgRmNIbcGdoz5py1SyQDvgZXM
- https://drive.google.com/open?id=1OfYVF3hYMKkhYpyE4J1PnKRfCt3n3jS_
3) Требования для размещения видео:
- Facebook Лента
- Facebook Сторис
- Instagram Лента
- Instagram Сторис
Документация:
- https://www.facebook.com/business/help/103816146375741
- https://www.facebook.com/business/help/430958953753149
4) Требования для видео:
- Должна быть настоящая рука
- В конце видео призыв установить приложение: иконка приложения, заголовок, иконка Апп Стора
- Должна быть музыка в фоне
5) Перспективы
У нас в планах много приложений, нужно будет много роликов, креативов, поэтому если сработаемся, задачи будут такие:
- на основе роликов конкурентов делать свои ролики
- генерация идей для новых роликов
- снимать свое или находить видео в стоках для роликов
- локализация роликов
- подготовка видео для разных форматов: лента, сторис
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