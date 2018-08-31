Заставка для видео с ножами 5-10 сек ролик 2 варианта логотип+ название+ название сайта и контакты может искры в одном из роликов пример https://youtu.be/XMAuXYbZ3vU
Записать процесс создания процедурной анимации в After Effects
Нужно:
- изучить проект для After Effects с процедурным эффектом в After Effects (выписать используемые эффекты и их значения как шпаргалку)
- записать процесс его сборки с нуля без озвучивания.
Пример:
https://www.youtube.com/watch?v=SkZS1ByBqL4
Требования:
- формат 1920*1080, 25 fps, h.264 18Mbps в контейнере mp4
- знать основы After Effects и плагин Trapcode Particular
- срок выполнения работы не более 7 дней
- в начале ролика нужно показать готовый результат (будет предоставлен вместе с проектом), а уже затем процесс создания.
- монтаж по необходимости (если будут ошибки и паузы)
- запись производится в англоязычной версии After Effects без использования кириллицы в названии файлов проекта.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Видеомонтаж10 заявокЗакрыт7 лет назад
Смонтировать видео: 1. добавить заставку в начало и в конец (заставки есть) 2. добавить лого в угол видео 3. почистить шумы Полное тз в приложении + по ссылке материалы для видео ...Видеомонтаж16 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется сделать монтаж видео. Примерно 50 штук. Средняя продолжительность видео - 5 минут Звук и некоторые слайды предоставляем. Для отдельных фрагментов надо будем самостоятельно подбирать небольшие вставки по смыслу. В день ...Видеомонтаж23 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $3
Тут на 5 минут делов 200р. Нужно изменить размеры под инстаграм и наложить надпись. и посмотрите в каком качестве его сохранить) вродебы 720p ) Видео 53 секунды Надпись: ЭТОТ ТРЕК ВЗОРВАЛ ИНСТ ...Видеомонтаж24 заявкиЗакрыт7 лет назад
необходимо сделать интересное, креативное слайдшоу из 100 фото на 5-6 минут, совместить с музыкой, которая также будет предоставленаВидеомонтаж23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно заменить номер телефона на нашем видео, номер поменялся, нужно обновить материал. материалы по этой ссылке: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/102BGE65P7Cdo1UrZXVAHGLY8_kiPsSn0Завершен7 лет назад
Нужно сделать промо-ролик из готовых картинок для презентации книги. Наложить титры, сделать несложный, но эффектный преролл. Подобрать музыкальный фон по теме книги. Может быть озвучка аннотации книги. Ролик до 60 сек., будет размещаться в инсте ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, Прошу сделать небольшое промо заставку на 2-4 секунды для https://roomout.loveitgroup.com.ua Видео будет запускаться перед показом обучающих видео роликов. Спасибо!Завершен7 лет назад
Уже делали видео https://youtu.be/Hk3ImMAMO8M под один спектр услуг, который предлагали. Сейчас расширили услуги и возможности и нужен новый ролик на примерно 1.5 минуты. Хочу сделать ролик с персонажами (не рисованными как сейчас).Завершен7 лет назад
- $10
https://www.youtube.com/watch?v=cvO7DAERTQs только "Ну погоди: Оборотни ФСБ vs Милитари Холдинг" оплата в BarterCoin оттуда выводите в любую систему без комиссийВидеомонтаж5 заявокЗакрыт7 лет назад