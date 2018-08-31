Записать процесс создания процедурной анимации в After Effects

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен4 заявки260 просмотров

Нужно:

- изучить проект для After Effects с процедурным эффектом в After Effects (выписать используемые эффекты и их значения как шпаргалку)

- записать процесс его сборки с нуля без озвучивания. 

Пример: 

https://www.youtube.com/watch?v=SkZS1ByBqL4 

Требования:

- формат 1920*1080, 25 fps, h.264 18Mbps в контейнере mp4 

- знать основы After Effects и плагин Trapcode Particular 

- срок выполнения работы не более 7 дней  

- в начале ролика нужно показать готовый результат (будет предоставлен вместе с проектом), а уже затем процесс создания. 

- монтаж по необходимости (если будут ошибки и паузы) 

- запись производится в англоязычной версии After Effects без использования кириллицы в названии файлов проекта.

7 лет назад
RINegade
Ринат 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Deadlygopher
Артём 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$50
1 день
Артём показал себя с максимально положительной стороны. Отличное качество работы в кратчайшие сроки по приемлемой цене. Приятно иметь дело с таким ответственным исполнителем.
Хороший заказчик, четко ставит задачу. Всегда на связи, своевременная оплата

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Deadlygopher
Артём 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад

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