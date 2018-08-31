Записать процесс создания процедурной анимации в After Effects

Нужно:

- изучить проект для After Effects с процедурным эффектом в After Effects (выписать используемые эффекты и их значения как шпаргалку)

- записать процесс его сборки с нуля без озвучивания.

Пример:

https://www.youtube.com/watch?v=SkZS1ByBqL4

Требования:

- формат 1920*1080, 25 fps, h.264 18Mbps в контейнере mp4

- знать основы After Effects и плагин Trapcode Particular

- срок выполнения работы не более 7 дней

- в начале ролика нужно показать готовый результат (будет предоставлен вместе с проектом), а уже затем процесс создания.

- монтаж по необходимости (если будут ошибки и паузы)

- запись производится в англоязычной версии After Effects без использования кириллицы в названии файлов проекта.