RINegade

Ринат RINegade

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Написать три скрипта для After Effects

    Нужно написать несколько простых скриптов для After Effects: - RGB-split on/off (включает и выключает эффект аберраций во всех композициях) - Sound FX on/off (включает и выключает звук на всех слоях со звуковыми эффектами во всех ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка 10 Sale-баннеров

    Нужно разработать 10 Sale-баннеров в такой стилистике: https://i.imgur.com/qXYKeA9.jpg Требования и пожелания: - обязательно указывайте ссылки на ваши работы - формат на выходе FullHD 1920*1080, PSD - все элементы ...

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сценарий урока для After Effects на английском языке

    Нужно написать сценарий урока для After Effects на английском языке на основе отснятого видеоматериала. Шутки и аккуратное использование мемов приветствуется. Сценарий пишется для этого персонажа: https://www.youtube.com/watch?v=qtA3j88SDwo Хронометраж 10 ...

    Сценарии1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подготовить 250 SFX для видео переходов

    Нужно подготовить 250 звуковых эффектов вроде swoosh, glitch и т.п. для видео переходов на основе бесплатных звуков по лицензии CC0. Многие переходы повторяются, поэтому основная задача - подогнать звуковую дорожку под визуальный ряд.  Пример ...

    Музыка и Звуки6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Записать процесс создания процедурной анимации в After Effects

    Нужно: - изучить проект для After Effects с процедурным эффектом в After Effects (выписать используемые эффекты и их значения как шпаргалку) - записать процесс его сборки с нуля без озвучивания.  Пример:  ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • 10 анимаций смайликов в Spine

    Нужно перевести 10 растровых анимаций смайликов в скелетную анимацию для Spine. Пример смайлика во вложении. Жду предложений по стоимости и времени работы.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать инсталлятор в Inno Setup

    Нужно сделать инсталлятор в  Inno Setup, который устанавливает скрипт в определенную директорию в зависимости от версии программы Adobe After Effects(для которой написан скрипт) Т.е. инсталлятор по ключам реестра определяет какая версия программы установлена, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип для утилиты

    $70

    Нужно разработать логотип для утилиты(концепт GUI в архиве), генерирующей FX анимации(рисованные спецэффекты, в общем). Требование: 1) Лого состоит из трех элементов: - символ(изображение дымящейся маски в анфас, стилизованной под ...

    Логотипы и Знаки10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ассистент на анимационный проект

    Нужно организовать структуру файлов в анимационном проекте (переименовать, раскидать по определенным папкам), подготовить 2д анимации и опубликовать эти анимации в соцсетях. Требования: - умение пользоваться ПК на уровне ...

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать фон

    $95

    Нужно нарисовать фон по такому принципу: http://timerkaev.livejournal.com/5300.html. Только постоплата. Этапы работы: 1) на основе скетча(коллаж из фотографий), который я предоставлю, вы делаете разбивку на одноцветные примитивы. 2) прорисовка объектов. ...

    HTML
    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать 30 очень простых коллажей

    $15

    Требуется сделать 30 простых коллажей по художественным и анимационным фильмам. Постоплата. Требования: -базовое знание Photoshop -хороший интернет -богатая фантазия и юмор -хорошее знание ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Программист After Effects

    Требуется написать плагин для After Effects CS5(а так же версии CS5.5,6,CC) для ОС Windows 7+, Mac OS X. Плагин создает ассеты и позволяет посмотреть их превью. Подробное ТЗ предоставим. Требования ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип для интернет-магазина

    $70

    Неебходимо разработать логотип для интернет-магазина утилит, упрощающих создание анимации. Название: Animation Extra Toolkit (AE toolkit) Составляющие логотипа: 1) Графический элемент, на котором читаются буквы "AE" 2) текст animation extra toolkit ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

Deadlygopher
Артём 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Записать процесс создания процедурной анимации в After Effects
Хороший заказчик, четко ставит задачу. Всегда на связи, своевременная оплата
Артём показал себя с максимально положительной стороны. Отличное качество работы в кратчайшие сроки по приемлемой цене. Приятно иметь дело с таким ответственным исполнителем.
Ответный отзыв
Azatfair
Азат 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
8 лет назад
10 анимаций смайликов в Spine
Работать с Ринатом мне понравилось, четкое ТЗ, достойная оплата, приятное общение.
Доволен сотрудничеством на 100%. Анимации сданы вовремя. Работа качественная)
Ответный отзыв
Suhotcheva
Алина 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Сделать 30 очень простых коллажей
Приятно было сотрудничать, хороший заказчик. ТЗ четкое и понятное, оплата вовремя.
Алина работает быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Логотип для интернет-магазина
интересный конкурс, приятное общение, моментальная оплата, мои рекомендации Ринату!)
Качественная работа. Быстрые ответы и правки. Рекомендую!
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