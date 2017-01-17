Нужно написать несколько простых скриптов для After Effects: - RGB-split on/off (включает и выключает эффект аберраций во всех композициях) - Sound FX on/off (включает и выключает звук на всех слоях со звуковыми эффектами во всех ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно разработать 10 Sale-баннеров в такой стилистике: https://i.imgur.com/qXYKeA9.jpg Требования и пожелания: - обязательно указывайте ссылки на ваши работы - формат на выходе FullHD 1920*1080, PSD - все элементы ...Баннеры22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно написать сценарий урока для After Effects на английском языке на основе отснятого видеоматериала. Шутки и аккуратное использование мемов приветствуется. Сценарий пишется для этого персонажа: https://www.youtube.com/watch?v=qtA3j88SDwo Хронометраж 10 ...Сценарии1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно подготовить 250 звуковых эффектов вроде swoosh, glitch и т.п. для видео переходов на основе бесплатных звуков по лицензии CC0. Многие переходы повторяются, поэтому основная задача - подогнать звуковую дорожку под визуальный ряд. Пример ...Музыка и Звуки6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно: - изучить проект для After Effects с процедурным эффектом в After Effects (выписать используемые эффекты и их значения как шпаргалку) - записать процесс его сборки с нуля без озвучивания. Пример: ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно перевести 10 растровых анимаций смайликов в скелетную анимацию для Spine. Пример смайлика во вложении. Жду предложений по стоимости и времени работы.Анимация1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно сделать инсталлятор в Inno Setup, который устанавливает скрипт в определенную директорию в зависимости от версии программы Adobe After Effects(для которой написан скрипт) Т.е. инсталлятор по ключам реестра определяет какая версия программы установлена, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужен скрипт для авто трассировки в After Effects: -Скрипт применяется ко всем композициям из папки "Raw". -Применяет ко всем вложенным композициям эффект Auto-Trace(Time Span-Work Area, остальное по ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $70
Нужно разработать логотип для утилиты(концепт GUI в архиве), генерирующей FX анимации(рисованные спецэффекты, в общем). Требование: 1) Лого состоит из трех элементов: - символ(изображение дымящейся маски в анфас, стилизованной под ...Логотипы и Знаки10 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно организовать структуру файлов в анимационном проекте (переименовать, раскидать по определенным папкам), подготовить 2д анимации и опубликовать эти анимации в соцсетях. Требования: - умение пользоваться ПК на уровне ...Анимация6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужно обрисовать 20 стилизованных FX-анимаций (взрывы и дым) во Flash с фазовкой промежуточных кадров. Требования: -знание Adobe Flash; -базовые навыки в анимации.Анимация4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $95
Нужно нарисовать фон по такому принципу: http://timerkaev.livejournal.com/5300.html. Только постоплата. Этапы работы: 1) на основе скетча(коллаж из фотографий), который я предоставлю, вы делаете разбивку на одноцветные примитивы. 2) прорисовка объектов. ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
Требуется сделать 30 простых коллажей по художественным и анимационным фильмам. Постоплата. Требования: -базовое знание Photoshop -хороший интернет -богатая фантазия и юмор -хорошее знание ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется написать плагин для After Effects CS5(а так же версии CS5.5,6,CC) для ОС Windows 7+, Mac OS X. Плагин создает ассеты и позволяет посмотреть их превью. Подробное ТЗ предоставим. Требования ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $70
Неебходимо разработать логотип для интернет-магазина утилит, упрощающих создание анимации. Название: Animation Extra Toolkit (AE toolkit) Составляющие логотипа: 1) Графический элемент, на котором читаются буквы "AE" 2) текст animation extra toolkit ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад