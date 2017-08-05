Azatfair

Азат Azatfair

 
38 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Арт
Отзывы заказчиков
RINegade
Ринат 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
10 анимаций смайликов в Spine
Доволен сотрудничеством на 100%. Анимации сданы вовремя. Работа качественная)
Работать с Ринатом мне понравилось, четкое ТЗ, достойная оплата, приятное общение.
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