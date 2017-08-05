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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
6 лет назад
Доволен сотрудничеством на 100%. Анимации сданы вовремя. Работа качественная)
Ответный отзыв
Работать с Ринатом мне понравилось, четкое ТЗ, достойная оплата, приятное общение.