Графика для слот игры Зомби Викинги

Всем привет !

Ищу художника для отрисовки 10 символов, нескольких фонов и интерфейса с кнопками. Предпочтительно вектор. Стиль ближе к мультяшному, пример покажу. Просьба откликаться опытным художникам с портфолио. Тем кто на этом сайте месяц или первый день отвечать не буду.