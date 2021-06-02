Графика для слот игры Зомби Викинги

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Закрыт8 заявок461 просмотр

Всем привет !

Ищу художника для отрисовки 10 символов, нескольких фонов и интерфейса с кнопками. Предпочтительно вектор. Стиль ближе к мультяшному, пример покажу. Просьба откликаться опытным художникам с портфолио. Тем кто на этом сайте месяц или первый день отвечать не буду.

4 года назад
Azatfair
Азат 
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Заявки фрилансеров

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