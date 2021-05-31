Нарисовать постер для печати А3

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Закрыт9 заявок694 просмотра

Доброго!

Нарисовать постер фотографического качества, возможно коллаж (не арт, не рисунок).

Тематика - альбом музыкального исполнителя.

От вас  - идея и её реализация.

4 года назад
eevtenko
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