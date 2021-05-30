Отрисовать стикеры в телеграмм

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Закрыт5 заявок672 просмотра

Дополнить  уже существующий стикерпак, в дальнейшем анимировать его 

4 года назад
guest_16223847922404
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

schelkunov
Денис 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)
4 года назад
$20
1 день
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4 года назад
schelkunov
Денис 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)
4 года назад