Отрисовать стикеры в телеграмм

Добрый день . Необходимо отрисовать иллюстрации( около 10 шт ) по готовым референсам в стилистике такой : https://youtu.be/ENg68WdTb38 . Иллюстрации разной сложности , есть много повторений , будет три персонажа( так же по реыеренсам) . ...