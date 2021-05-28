Требуется перевести данную картинку в PDF, таким образом, чтобы в дальнейшем было возможно редактировать данную картинку, то есть таким образом, чтобы текст на данном макете можно было менять без использования фотошопа, в частности интересуют числовые ...
Несложные работы в иллюстраторе
Нужно сделать 7-8 работ в иллюстраторе (несложные)
О цене договоримся
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