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Подготовить 250 SFX для видео переходов
Нужно подготовить 250 звуковых эффектов вроде swoosh, glitch и т.п. для видео переходов на основе бесплатных звуков по лицензии CC0. Многие переходы повторяются, поэтому основная задача - подогнать звуковую дорожку под визуальный ряд.
Пример переходов:
http://62.109.16.11/gallery/img/Transition%20-%20V02%20Distortion%20Glitch%2001.gif
http://62.109.16.11/gallery/img/Transition%20-%20V02%20Move%20Long%20DIAGONAL%2001.gif
http://62.109.16.11/gallery/img/Transition%20-%20V02%20Move%20Long%20Cam%20LEFT%2001.gif
Требования:
- правка, смешивание или подгонка дорожки под видео переход может производиться в любой удобной программе по редактированию аудио на основе видеопревью.
- формат на выходе bitrate: 320kbps. samplerate: 44.1khz, mp3
- срок выполнения задачи до 7 дней
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