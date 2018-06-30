Записать и свести 2 трека по нотам из guitar pro

Кинул 2 трека, в форматах gp5 и gp7, кому как удобнее. Нужно сыграть это и записать, по сути записать нужно только гитары, барабаны и все остальное можно просто VST. Какого-то нереального сведения тоже не нужно, нужны просто демки чтобы нас пустили в клуб выступить. После этого мы еще сами дозапишем вокал и соответственно чтобы была возможность его туда добавить.

Спасибо