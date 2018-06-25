Доброго времени! Необходимо в треке Baccara - Yes Sir I Can Boogie сделать эффектную концовку. В оригинале там затухание. Трек необходим для выступления фигуриста. Стоимость?
Подбор музыки
Добрый день!
Необходимо подобрать качественную(!) минусовку к вложенной мелодии.
Заранее уточните, пожалуйста, цену, за которую готовы качественно выполнить это задание.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Музыка и Звуки4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать звуки разбивающихся плиток (камней). Количество звуков 10, каждый из них отличается количеством разбивающихся плиток.Музыка и Звуки11 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен текст песни для исполнения девочки 13 лет. Она должна быть и детская, но не очень легкая! Эту песню хотели щаписат в студии, поэтому нужен хороший текст и в рифмуМузыка и Звуки20 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть вот такой ролик https://drive.google.com/open?id=1affGGiVoLCQ36zNchE2xhozsmdrRUCvy Нужно сделать мелодию для логотипа , очень подошла бы озвучка похожая на озвучку мультика Маша и Медведь, вот пример https://www.youtube.com/watch?v=6CrXlSaIbAI также нужно будет сделать мелодию на концовку еще нужно ...Музыка и Звуки12 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен rap/trap бит с хорошим бассом в стиле lil pump под готовый текст. Навыки сведения трека тоже привествуются, можем отдельно обсудить детали сведения.Музыка и Звуки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Ищу творческого композитора который напишет медитативную погружающую музыку в стиле (транс-нью эйдж-дип) С звуками ситара,табла (барабанов) и других индийских инструментов. Образец вышлю на ваш мейл. Возможна долгосрочная работаМузыка и Звуки21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Вопрос решенМузыка и Звуки4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть проект в Logic Pro X с дорожкой-минусовкой и дорожками с вокалом (куплеты в разных дорожках).Необходимо выполнить сведение и мастеринг.Длительность трека: 2:20 Просьба обязательно указывать примерные сроки и стоимость.Музыка и Звуки15 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу человека кто может на слух переложить музыку на ноты. произведение не сложное у самой нет времени Предложение буду ждать на почту:Музыка и Звуки5 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть аудио, плохого качества. Вам нужно будет его обработать и далее расшифровать. https://yadi.sk/d/FZ_FY0b43VjJYX само аудио бюджет 2000 рублейМузыка и Звуки17 заявокЗакрыт7 лет назад