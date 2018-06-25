Подбор музыки

Есть вот такой ролик https://drive.google.com/open?id=1affGGiVoLCQ36zNchE2xhozsmdrRUCvy Нужно сделать мелодию для логотипа , очень подошла бы озвучка похожая на озвучку мультика Маша и Медведь, вот пример https://www.youtube.com/watch?v=6CrXlSaIbAI также нужно будет сделать мелодию на концовку еще нужно ...