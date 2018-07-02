Кинул 2 трека, в форматах gp5 и gp7, кому как удобнее. Нужно сыграть это и записать, по сути записать нужно только гитары, барабаны и все остальное можно просто VST. Какого-то нереального сведения тоже не нужно, ...
Создание вариативной джазовой партии
Требуется создание 3-х минутной вариативной джазовой партии. Это может быть как партия рояля, так и флейты или саксофона. Оплата осуществляется после подписания договора о передаче исключительных прав на созданную и понравившуюся джазовую партию. Присылать партии можно в неограниченном количестве.
Формат музыкальной партии для рояля: midi + wav (44100 Hz, Stereo, 16 Bit).
Формат музыкальной партии для флейты или саксофона: wav (44100 Hz, Stereo, 16 Bit).
Цена указана в $ за 1 партию.
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