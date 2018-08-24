Сценарий урока для After Effects на английском языке

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Закрыт1 заявка154 просмотра

Нужно написать сценарий урока для After Effects на английском языке на основе отснятого видеоматериала. Шутки и аккуратное использование мемов приветствуется.

Сценарий пишется для этого персонажа:

https://www.youtube.com/watch?v=qtA3j88SDwo

Хронометраж 10 минут. Около 500 слов. 

7 лет назад
RINegade
Ринат 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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