Требуется сценарий для книги

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Закрыт37 заявок381 просмотр

Требуется написать сценарий для книги (мультиков) для детей  0 - 5 лет. Текст минимальный, развивающие книги в которых хотелось бы видеть определенную идею. 

6 лет назад
sema84
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
67 отзывов

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