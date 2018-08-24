Буду работать на постоянной основе со сценаристом Любая хайповая тема Сценарий для видео 1-2 мин.
Требуется сценарий для книги
Требуется написать сценарий для книги (мультиков) для детей 0 - 5 лет. Текст минимальный, развивающие книги в которых хотелось бы видеть определенную идею.
Заявки фрилансеров
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