Написать сценарий для видеоролика

Предварительный материал в прикреплённом файле.

Суть:

Проект "CASHBACKHUNTER" предлагает:

- cashback с любых покупок до 100% для физических лиц

- cashback Фонда Оплаты Труда для юридических лиц

Требуется создание отдельных сценариев для видеороликов (отдельно для юр.лиц и отдельно для физ.лиц)

Для юридических лиц в виде презентационного ролика.

Для физических лиц в виде сравнение двух людей (между двумя людьми, один из которых воспользовался возможностью, а другой игнорировал её).