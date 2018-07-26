Требования к исполнителю: успешный опыт создания сценариев, отличное понимание всех составляющих удачного ролика;экспертные знания и опыт работы в области интернет-маркетинга, рекламы и PR;грамотность и отличное знание русского языка, владение языком ЦА на ...
Написать сценарий для видеоролика
Предварительный материал в прикреплённом файле.
Суть:
Проект "CASHBACKHUNTER" предлагает:
- cashback с любых покупок до 100% для физических лиц
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Требуется создание отдельных сценариев для видеороликов (отдельно для юр.лиц и отдельно для физ.лиц)
Для юридических лиц в виде презентационного ролика.
Для физических лиц в виде сравнение двух людей (между двумя людьми, один из которых воспользовался возможностью, а другой игнорировал её).
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