Написать сценарий для видеоролика

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Закрыт3 заявки146 просмотров

Предварительный материал в прикреплённом файле.

Суть:

Проект "CASHBACKHUNTER" предлагает:

- cashback с любых покупок до 100% для физических лиц

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Требуется создание отдельных сценариев для видеороликов (отдельно для юр.лиц и отдельно для физ.лиц)

Для юридических лиц в виде презентационного ролика.

Для физических лиц в виде сравнение двух людей (между двумя людьми, один из которых воспользовался возможностью, а другой игнорировал её).

7 лет назад
guest_15355427052938
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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