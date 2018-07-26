Нужно написать сценарий по интервью, для видео презентации компании.

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Закрыт5 заявок191 просмотр

Через голосовые сообщения например в WhatsApp проводим интервью о компании, на основании которого вы пишите сценарии к анимированной видео презентации.

7 лет назад
Alben85
39 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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