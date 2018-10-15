Сделать свою настольную игру, типа Монополии только на тему нашего ПАО

Разработать концепт (сценарий) игры где все "круто" просчитано и все связано с Милиатри Холдингом

чтобы люди (сотрудники или акционеры) могли собираться и играть в нее

нужно недорого

опалта через баретркойн, оттуда выводите в ЯД-Киви сами в 2 клика