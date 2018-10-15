Написать сценарий видеоролика на 4-5 минут для ортопедического кресла (основа есть нужно грамотно переработать). Обязателен опыт по написанию статей на тему массажа, ортопедии.
Сделать свою настольную игру, типа Монополии только на тему нашего ПАО
Разработать концепт (сценарий) игры где все "круто" просчитано и все связано с Милиатри Холдингом
чтобы люди (сотрудники или акционеры) могли собираться и играть в нее
нужно недорого
опалта через баретркойн, оттуда выводите в ЯД-Киви сами в 2 клика
Выбранный исполнитель
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