Alben85

Александр Alben85

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
Abezyanka
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
год назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Выбрать из базы нужные компаниии
Заказчика рекомендую. Четко поставленное и интересное ТЗ, своевременная оплата.
Анна очень ответственно подошла к выполнению заказа, очень приятно работать с ответственным человеком! Рекомендую как ответственного и технически грамотного исполнителя!
Ответный отзыв
alex-blek
48 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
19 часов назад
$32
10 баллов
6 лет назад
Нужно сделать шаблон листовки.
Спасибо большое Александру, за интересный проект и четкое ТЗ, работал с удовольствием!
Работа сделана отлично! Результат превзошел все ожидания! Александр действительно знает свою работу, и понимает, что нужно заказчику. Будем работать дальше.
Ответный отзыв
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Сделать макет, листовки и раздатки на выставку.
Все супер.
Всё хорошо.
Ответный отзыв
danil_sidorenko
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$120
10 баллов
6 лет назад
Перенос с самописки на opencart
Спасибо Александру за интересный проект. Всегда на связи, быстрая оплата. Будем работать еще.
Всё хорошо.
Ответный отзыв
loginov123
Максим 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Перенос с самописки на opencart
Спасибо за интересный проект. Сотрудничеством доволен
Заказывал перенос сайта с самописки на опенкарт, всё сделано идеально. По срокам договаривались на полторы недели, сделал за 4 дня. Всё отлично, огромное спасибо человеку за труд!!!!
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