Нужен программист PHP + MySQL для доработки и корректировке самописной ERP системы. Нужно что бы хорошо разбирался в чужом коде. ТЗ при обсуждении.
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Аудит сайта с предложениями по улучшению Внутренняя и внешняя оптимизация SEO продвижение Рекламные компании в гугл и яндекс Ведение рекламной компании в соц. Сетях. Анализ рынка. Сайт:m-l-teh.comМаркетинговый анализ8 заявокЗакрыт5 лет назад
Составление технической документации к изделиям на основании технических характеристик. Описание изделий. Обработка фотографий. Наполнение сайта. Написание статей для сайта (Светодиодные светильники, комплектующие для светодиодных светильников, источники питания, светодиодные модули, светодиоды и т.д.)Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно настроить CRM битрикс 24. Интеграция с телефонией МТТ. Правильно настроить интеграцию с 1С (выгрузка и загрузка.) Настроить документооборот, договора, счета, спецификации и т.д. Настроить бизнес процессы. Правильно распределить права и назначение ответственных.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Через голосовые сообщения например в WhatsApp проводим интервью о компании, на основании которого вы пишите сценарии к анимированной видео презентации.Сценарии5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $100
Сделать выборку из предоставленной базы.Интересуют: 1. Производители светильников. 2.Торговые компании продающие светильники Сопутствующие: 1. Производители источников питания. В базе 10 204 записи. Условия и требования: Отчёты по работе нужно присылать каждый день. Оплата за выполненную работу производится каждый день после проверки выполненной работы. Требования ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен5 лет назад
ТЗ, примеры, исходные файлы в приложении.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте! Интересует создание макета листовки для продукта. Должна получится красиво оформленная листовка для раздачи на выставке и рассылке по почте со всеми характеристиками продукта. Если будут нужны дополнительные фото продукта, можем предоставить. Пока листовку делаем без логотипа. Предложите цену.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно на постоянной основе, составлять техническую документацию к товарам (перевод с английского или самостоятельное составление), написание текстов для сайта, создание презентаций продукции, наполнение сайта. Пример технической документации в приложенном файле на английском.Наполнение сайтов51 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно перенести дизайн, функцыонал и товары с сайта самописки на opencart. Сайт: [m-l-teh.com]Системы управления (CMS)2 исполнителяЗавершен7 лет назад