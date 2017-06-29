Сделать выборку из предоставленной базы.Интересуют: 1. Производители светильников. 2.Торговые компании продающие светильники Сопутствующие: 1. Производители источников питания. В базе 10 204 записи. Условия и требования: Отчёты по работе нужно присылать каждый день. Оплата за выполненную работу производится каждый день после проверки выполненной работы. Требования ...